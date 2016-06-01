Во вторник 3 сентября, состоялся второй день работы IX Генеральной Ассамблеи CORSUM состоял из двух частей: свидетельств монашествующих из разных городов, характеризующих историческое присутствие институтов посвященной Богу жизни в России, и встречи участников с Архиепископом Павлом Пецци для дискуссии на непростую тему призваний.