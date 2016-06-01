IX Ассамблея CORSUM Санкт — Петербург, 3.09.2019 г

3 дня назад

Во вторник 3 сентября, состоялся второй день работы IX Генеральной Ассамблеи CORSUM состоял из двух частей: свидетельств монашествующих из разных городов, характеризующих историческое присутствие институтов посвященной Богу жизни в России, и встречи участников с Архиепископом Павлом Пецци для дискуссии на непростую тему призваний.


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