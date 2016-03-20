В среду, 4 сентября, участники IX Генеральной Ассамблеи CORSUM совершили паломничество в несколько католических приходов Санкт-Петербурга и на Левашовское мемориальное кладбище, служившее специальным расстрельным полигоном НКВД, на котором захоронено около 45 тысяч жертв сталинских репрессий.

День паломничества начался Святой Мессой в базилике св. Екатерины Александрийской на Невском проспекте.

Участники встречи побывали также в храмах Матери Божией Лурдской, Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы и св. Станислава.