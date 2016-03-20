IX Ассамблея CORSUM Санкт — Петербург, 4.09.2019 г

3 дня назад

В среду, 4 сентября, участники IX Генеральной Ассамблеи CORSUM совершили паломничество в несколько католических приходов Санкт-Петербурга и на Левашовское мемориальное кладбище, служившее специальным расстрельным полигоном НКВД, на котором захоронено около 45 тысяч жертв сталинских репрессий.

День паломничества начался Святой Мессой в базилике св. Екатерины Александрийской на Невском проспекте.
Участники встречи побывали также в храмах Матери Божией Лурдской, Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы и св. Станислава.


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