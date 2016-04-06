В четверг, 5 сентября, с участниками IX Генеральной Ассамблеи CORSUM встретился епископ Клеменс Пиккель, председатель Конференции Католических Епископов России и ответственный за контакты с институтами монашествующих.
После окончания встречи епископ отслужил Святую Мессу для участников Ассамблеи в храме монастыря св. Антония Чудотворца и остался на обед с членами и гостями CORSUM. Во второй половине дня были выбраны члены Центрального Совета представителей от Саратовской и Иркутской епархий.
IX Ассамблея CORSUM Санкт — Петербург, 5.09.2019 г
В четверг, 5 сентября, с участниками IX Генеральной Ассамблеи CORSUM встретился епископ Клеменс Пиккель, председатель Конференции Католических Епископов России и ответственный за контакты с институтами монашествующих.