#PrayForTheWorld Помолимся об окончании пандемии!

«Помолимся вместе о больных, о людях, которые страдают. Под твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица. Не презри молений наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда. Дева преславная и благословенная. Я благодарю всех христиан и всех мужчин и женщин доброй воли, которые молятся в этот момент в унисон, какой бы религиозной традиции они ни принадлежали.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/