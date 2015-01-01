В октябре – после трехнедельного Синода в Ватикане – 128 епископов попросили Папу разрешить рукоположение во священники женатых постоянных дьяконов, проживающих в отдаленных поселениях на реке Амазонка. Папа Франциск столкнулся с этой проблемой перед Синодом, но оставил этот вопрос открытым для диалога. Совсем недавно Святейший Отец объявил о своем окончательном ответе в постсинодальном апостольском увещании Querida Amazonia, что в переводе означает «Возлюбленная Амазония». В нем также рассматриваются и многие другие важные вопросы, касающиеся этого региона.