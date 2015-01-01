Rome Reports для России от 1 мая

В этом выпуске: Верховный комиссар ООН по делам беженцев встретился с Папой. Этот священник уже несколько месяцев находится в тюрьме за то, что защищал права коренных народов. Вы узнаете о скрытом послании Микеланджело в этой великой скульптуре.