В этом выпуске: Папа призывает правительство и граждан США находить мирные решения. Мы расскажем вам, какие вакцины вызывают этические вопросы. Копия картины Рафаэля передана в дар церкви, где должен был висеть оригинал.
Rome Reports для России от 22 января
1 день назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России от 22 января 1 день назад
- Певица из Аризоны превращает молитву в музыку 1 день назад
- Реплика картины Рафаэля помещена в церковь, где должен был висеть оригинал 1 день назад