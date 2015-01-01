Rome Reports для России от 22 января

1 день назад

В этом выпуске: Папа призывает правительство и граждан США находить мирные решения. Мы расскажем вам, какие вакцины вызывают этические вопросы. Копия картины Рафаэля передана в дар церкви, где должен был висеть оригинал.


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