Rome Reports для России от 26 ноября

4 дня назад

В этом выпуске: Мы расскажем вам, что говорил и делал Папа во Всемирный день бедных. Вы узнаете, как изменится Коллегия кардиналов с грядущей консисторией. Мы познакомимся с одним из самых новаторских католических художников.


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