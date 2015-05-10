Rome Reports для России 11 февраля 2019

3 недели назад

Сегодня в программе: Мы будем сопровождать Папу во время его визита на Арамейский полуостров. Верховный суд Пакистана подтвердил, что Асия Биби освобождена от всех обвинений. Мы увидим, как после встречи на Всемирном дне молодежи более тысячи молодых людей приняли призвание служить Богу.


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