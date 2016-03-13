Rome Reports для России 20 февраля 2020

13 часов назад

В этом выпуске: Папа Франциск осудил современную экономику, порождающую крайнюю бедность и крайнее богатство. Вместе с кардиналами, мы будем разбираться в том, как вывести Венесуэлу из кризиса. Певица Афина выпустила новый сингл, рассказывающий о любви Бога.


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