Rome Reports для России 20 февраля 2020

В этом выпуске: Папа Франциск осудил современную экономику, порождающую крайнюю бедность и крайнее богатство. Вместе с кардиналами, мы будем разбираться в том, как вывести Венесуэлу из кризиса. Певица Афина выпустила новый сингл, рассказывающий о любви Бога.