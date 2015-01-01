В этом выпуске: Папа Франциск просит искоренить неравенство и распространять вакцину против коронавируса по всей планете. Священник из Бейрута рассказывает о первых моментах после взрыва. Мы познакомим вас с портным, который шил одежды для трех Римских Пап.
Rome Reports для России 5 сентября 2020
23 минуты назад
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