Rome Reports для России 5 сентября 2020

В этом выпуске: Папа Франциск просит искоренить неравенство и распространять вакцину против коронавируса по всей планете. Священник из Бейрута рассказывает о первых моментах после взрыва. Мы познакомим вас с портным, который шил одежды для трех Римских Пап.