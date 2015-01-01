28 ноября Папа Франциск отслужит свою седьмую консисторию, на которой он назначит тринадцать новых кардиналов. Только девять из них будут допущены к участию в будущем конклаве. Остальным четверым не разрешат голосовать, потому что им больше восьмидесяти лет.
VII консистория Папы Франциска
4 дня назад
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