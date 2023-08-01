X Всероссийская встреча католической молодежи. 24 августа 2023. Второй день

3 дня назад

24 августа в первую половину дня молодые объединились небольшими группами по 25-30 человек для катехизации, рассредоточившись по храмам Санкт-Петербурга. Темы катехизации повторяют темы на Всеных днях молодежи в Лиссабоне, и тесно связаны с учением Папы Франциска. Тема первой катехизации «Интегральная экология». Организаторы решили подготовить встречи таким образом, чтобы совместно с молодыми людьми практиковать синодальный метод, раскрывая более глубокое значение общения, участия и миссии.
Святая Месса второго дня была в храме Матери Божией Лурдской, а вечерняя программа, включающая свидетельства и «ярмарку призваний» прошла в соборе
Успения Пресвятой Богородицы.

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