X Всероссийская встреча католической молодежи. 24 августа 2023. Второй день

24 августа в первую половину дня молодые люди объединились небольшими группами по 25-30 человек для катехизации, рассредоточившись по храмам Санкт-Петербурга. Темы катехизации повторяют темы на Всемирных днях молодежи в Лиссабоне, и тесно связаны с учением Папы Франциска. Тема первой катехизации «Интегральная экология». Организаторы решили подготовить встречи таким образом, чтобы совместно с молодыми людьми практиковать синодальный метод, раскрывая более глубокое значение общения, участия и миссии.

Святая Месса второго дня была в храме Матери Божией Лурдской, а вечерняя программа, включающая свидетельства и «ярмарку призваний» прошла в соборе

Успения Пресвятой Богородицы.