X Всероссийская встреча католической молодежи. 25 августа 2023. Третий день

1 день назад

25 августа, в третий день X Всероссийской встречи молодежи, утром в группах прошла посвященная «Социальной дружбе».

Во второй половине дня молодые собрались в базилике св. Екатерины, чтобы в режиме видео встретиться онлайн с Папой Франциском. Во время видеоконференции представители молодежи поделились своими свидетельствами, рассказав о своем пути веры в Церкви.

После короткого приветствия российских епископов и апостольского нунция в Российской Федерации арх. Джованни д'Аниелло, Папа Франциск обратился с приветственным словом к российской молодежи, а затем ответил на несколько вопросов. В завершении встречи Святейший Отец преподал своё благословение всем собравшимся.

Следующим событием этого дня стала Святая Месса, а завершился вечер третьего дня молитвой в стиле Тезе.

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