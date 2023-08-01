X Всероссийская встреча католической молодежи. 25 августа 2023. Третий день

25 августа, в третий день X Всероссийской встречи молодежи, утром в группах прошла катехизация посвященная «Социальной дружбе».

Во второй половине дня молодые люди собрались в базилике св. Екатерины, чтобы в режиме видеоконференции встретиться онлайн с Папой Франциском. Во время видеоконференции представители молодежи поделились своими свидетельствами, рассказав о своем пути веры в Церкви.

После короткого приветствия российских епископов и апостольского нунция в Российской Федерации арх. Джованни д'Аниелло, Папа Франциск обратился с приветственным словом к российской молодежи, а затем ответил на несколько вопросов. В завершении встречи Святейший Отец преподал своё благословение всем собравшимся.

Следующим событием этого дня стала Святая Месса, а завершился вечер третьего дня молитвой в стиле Тезе.