X Всероссийская встреча католической молодежи. 26 августа 2023. Четвертый день

7 часов назад

26 августа, в четвертый день X Всероссийской встречи молодежи, в первой половине дня в каждом храме было организовано поклонение Пресвятым Дарам, время было уделено созерцательной молитве, а также можно было приступить к Таинству исповеди.

Ежедневно в приходе Сошествия Святого Духа для католиков византийского обряда совершалась Божественная Литургия.

Во время встречи также проходили богослужения по армянскому обряду, в которых принимала участие .

Во второй половине дня молодые собрались на Святую Мессу в соборе Успения Пресвятой Богородицы.

Вечером, после праздничного ужина состоялся молодежный фестиваль.

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