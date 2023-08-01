X Всероссийская встреча католической молодежи. 26 августа 2023. Четвертый день

26 августа, в четвертый день X Всероссийской встречи молодежи, в первой половине дня в каждом храме было организовано поклонение Пресвятым Дарам, время было уделено созерцательной молитве, а также можно было приступить к Таинству исповеди.
Ежедневно в приходе Сошествия Святого Духа для католиков византийского обряда совершалась Божественная Литургия.
Во время встречи также проходили богослужения по армянскому обряду, в которых принимала участие молодежь.
Во второй половине дня молодые люди собрались на Святую Мессу в соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Вечером, после праздничного ужина состоялся молодежный фестиваль.