Археологи обнаружили настил площади эпохи Адриана

3 дня назад

Только в таком городе, как Рим, ремонтные работы на дренажных системах заканчиваются обнаружением памятников II века. Карантин в Италии постепенно снимается, и любопытные зрители останавливаются посмотреть на эти руины, которые являются частью древней площади, оказавшейся похороненной перед Пантеоном.


Просмотров:
23

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031