Археологи обнаружили настил площади эпохи Адриана

Только в таком городе, как Рим, ремонтные работы на дренажных системах заканчиваются обнаружением памятников II века. Карантин в Италии постепенно снимается, и любопытные зрители останавливаются посмотреть на эти руины, которые являются частью древней площади, оказавшейся похороненной перед Пантеоном.