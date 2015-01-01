Только в таком городе, как Рим, ремонтные работы на дренажных системах заканчиваются обнаружением памятников II века. Карантин в Италии постепенно снимается, и любопытные зрители останавливаются посмотреть на эти руины, которые являются частью древней площади, оказавшейся похороненной перед Пантеоном.
Археологи обнаружили настил площади эпохи Адриана
3 дня назад
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