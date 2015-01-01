Валаамский напев, Богородице Дево радуйся

2 дня назад

«Достойно есть» Концерт духовной музыки Наталья Багинская (Россия) – орган о. Збигнев Стемпняк (Польша) – бас-профундо о. Себастьян Прието Силва (Чили) – флейта


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