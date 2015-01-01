«Достойно есть» Концерт духовной музыки Наталья Багинская (Россия) – орган о. Збигнев Стемпняк (Польша) – бас-профундо о. Себастьян Прието Силва (Чили) – флейта
Валаамский напев, Богородице Дево радуйся
2 дня назад
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