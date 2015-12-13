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2018 Преображенская епархия в Новосибирске ФОТОАЛЬБОМЫ

Вечерняя молитва Блаженным Олимпии и Лаврентии

Встреча сестер Преображенской епархии «Новому вину нужны новые мехи» 1 февраля 2018 г.


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