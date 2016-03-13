Вечные обеты сестры Марии Ирины Чичеровой, SAC, Екатеринбург 8 декабря 2018 г

8 декабря 2018 года на Мессе в честь Торжества Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в приходе Святой Анны в Екатеринбурге принесла вечные монашеские обеты сестра Мария Ирина Чичерова, принадлежащая к Конгрегации паллотинок.