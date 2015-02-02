Встреча сестер в Преображенской епархии. Новосибирск. 31.01-02.02.2020

С 31 января по 2 февраля в Новосибирске состоялась встреча сестёр, несущих свое служение в Преображенской епархии. В этом году тема встречи «Хорошо нам быть здесь» (Мф 17,4). Ежегодная встреча, согласно традиции, приурочена ко дню посвященной Богу жизни, который, по инициативе св. Иоанна Павла II, в католической Церкви отмечается в праздник Сретения Господня. В этом году встреча монашествующих была организована при поддержке Центрального Совета CORSUM, члены которого приехали в Новосибирск, чтобы принять участие во встрече монашествующих и провести очередную встречу Совета. Собравшимся на встречу Отец Николай Дубинин, OFM Conv рассказал про задачи CORSUM, приглашая сестёр к сотрудничеству и взаимодействию для качественного улучшения жизни в посвящении. Затем Отец Николай Дубинин, OFM Conv и отец Мариано Седано Сиерра, CMF выступили с докладами. Отец Мариано посвятил свои доклады экклезиологии Второго Ватиканского Собора и монашеской жизни, а также вопросам греха по отношению к обету целомудрия. Отец Николай рассказал о некоторых вызовах для Церкви в России и посвященной Богу жизни в свете призыва к миссионерскому обращению, сформулированного Папой Франциском в Evangelii Gauduium. Участники встречи работали в группах, обсуждали затронувшие их вопросы и радостно проводили время в общении и молитве. Как всегда была организована молитва сестрами восточного обряда. В этот раз сестры из Конгрегации святого Иосифа Обручника Пречистой Девы Марии подготовили Молебен Блаженным мученицам за веру Олимпии и Лаврентии. Утром 2 февраля в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялась праздничная Святая Месса, во время которой все, посвятившие свою жизнь Богу, торжественно обновили свои обеты в присутствии многочисленных верующих. Святую Мессу предстоял генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко, с ним вместе служили настоятель Кафедрального собора отец Денис Марчишин, отец Мариано Седано Сиерра и отец Николай Дубинин. Уже много лет в этот Всемирный день молитв о святости монашествующих и всех посвященных Богу участники этой встречи посещают Кармил Воскресения Христова, чтобы вместе с сёстрами, ведущими созерцательный образ жизни соединится в молитве и обменяться новостями и молитвенными намерениями. Встреча была подготовлена при поддержке благотворительной организации «Реновабис», которая уже много лет поддерживает подобную инициативу.