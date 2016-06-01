Впервые за 500 лет начальные эскизы, подготовительные рисунки и финальные картины фра Бартоломео и Рафаэля доступны для публики в едином пространстве. В 1513 году фра Бартоломео, доминиканский монах из Флоренции, отправился в Рим, где ему было поручено создать картины Петра и Павла, предназначенные для церкви Сан-Сильвестро-аль-Квиринале. Он сделал наброски святых Петра и Павла, святых покровителей Рима, но успел лишь завершить образ святого Павла перед тем, как покинуть Вечный город.
Выставка эскизов Фра Бартоломео и Рафаэля
3 дня назад
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