Выставка эскизов Фра Бартоломео и Рафаэля

Впервые за 500 лет начальные эскизы, подготовительные рисунки и финальные картины фра Бартоломео и Рафаэля доступны для публики в едином пространстве. В 1513 году фра Бартоломео, доминиканский монах из Флоренции, отправился в Рим, где ему было поручено создать картины Петра и Павла, предназначенные для церкви Сан-Сильвестро-аль-Квиринале. Он сделал наброски святых Петра и Павла, святых покровителей Рима, но успел лишь завершить образ святого Павла перед тем, как покинуть Вечный город.