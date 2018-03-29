День седьмой

Тема: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих» (Быт 2: 3)



Сокровище дня — семья. Семья как община людей, как домашняя Церковь. Празднование воскресного дня является свидетельством веры в присутствие Иисуса Христа в Его Церкви, общине. Совместная Евхаристия, собирающая всю семью, это встреча с Иисусом, который даёт силы любить, идти дальше и свидетельствовать о Его Воскресении. Семья, где ценится вера, для современного мира является знаком присутствия Бога.

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