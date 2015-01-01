Южный Судан страдает от наивысшего уровня отсутствия продовольственной безопасности с момента объявления своей независимости десять лет назад, когда многие районы оказались отрезанными от внешних ресурсов, а шесть регионов — под угрозой голода. К этим проблемам добавилась серия трагических наводнений.
Засуха и наводнение в Африке
3 дня назад
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