Заупокойная Святая Месса по диакону Владимиру Дегтярёву в Кафедральном соборе Преображения Господня, Новосибирск 19.02.2022

3 дня назад

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