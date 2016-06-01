Значимые моменты ушедшего 2021 года – Декабрь — Визит на Кипр и в Грецию

2 дня назад

В декабре Папа Франциск совершил свою третью поездку в году. Пятидневный визит на Кипр и в Грецию.


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