Папа Франциск делает все возможное, чтобы люди могли лучше понять понтификат Папы Иоанна Павла I. Именно поэтому он основал Ватиканский фонд, который будет изучать его жизнь, его послание и его дела. Альбино Лучани был избран Папой, когда ему было 65 лет, после смерти Папы Павла VI. Хотя его понтификат длился всего один месяц, он ознаменовал появление нового стиля.
Изучение понтификата Папы Иоанна Павла I
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