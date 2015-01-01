Изучение понтификата Папы Иоанна Павла I

Папа Франциск делает все возможное, чтобы люди могли лучше понять понтификат Папы Иоанна Павла I. Именно поэтому он основал Ватиканский фонд, который будет изучать его жизнь, его послание и его дела. Альбино Лучани был избран Папой, когда ему было 65 лет, после смерти Папы Павла VI. Хотя его понтификат длился всего один месяц, он ознаменовал появление нового стиля.