Итальянцам рекомендовано оставаться дома

22 часа назад

В Италии введены чрезвычайные меры, поэтому итальянцы вынуждены находиться дома. Тем не менее, в шесть часов вечера, они организовали флеш-моб, высунувшись в окна, чтобы нарушить молчание музыкой. В этот вечер звучал итальянский национальный гимн. Некоторые, однако, решили импровизировать. После этого, они вновь закроют окна и останутся в помещении до следующего подобного мероприятия, которое запланировано через 24 часа.


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