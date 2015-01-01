Итальянцам рекомендовано оставаться дома

В Италии введены чрезвычайные меры, поэтому итальянцы вынуждены находиться дома. Тем не менее, в шесть часов вечера, они организовали флеш-моб, высунувшись в окна, чтобы нарушить молчание музыкой. В этот вечер звучал итальянский национальный гимн. Некоторые, однако, решили импровизировать. После этого, они вновь закроют окна и останутся в помещении до следующего подобного мероприятия, которое запланировано через 24 часа.