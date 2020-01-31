Молитвенные интенции Папы

Красота брака Папа Франциск — июнь 2021

«Правда ли, что некоторые говорят, что молодые люди не хотят жениться, особенно в эти трудные времена? Выйти замуж и разделить свою жизнь с кем-то – это прекрасно. Это требовательный путь, временами трудный, временами запутанный, но приложить усилия стоит. И на этом жизненном пути муж и жена не одиноки; Иисус сопровождает их. Брак – это не просто «социальный» акт; это призвание, рожденное в сердце; это осознанное решение на всю оставшуюся жизнь, требующее особой подготовки. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом. У Бога есть для нас мечта – это любовь. И Он просит нас воплотить ее в жизнь. Давайте же сделаем нашу любовь той, о которой Господь мечтает для нас. Помолимся о молодых людях, которые готовятся к браку при поддержке христианской общины: пусть они возрастают в любви, щедрости, верности и терпении. Потому что для любви нужно много терпения. Но оно того стоит, правда?»

#AmorisLaetitia

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