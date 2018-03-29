Молитва о единстве христиан 25 января 2020 г. Новосибирск

Неделя молитв о единстве христиан «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие» (Деян 28,2)

25 января 2020 в Кафедральном соборе Преображения Господня в г. Новосибирске, состоялась молитва о единстве христиан. Присутствовали на молитве представители православной церкви, Иерей Александр Сахненко (Начальник Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви), представители Евангелической лютеранской церкви, пастырь Виталий Мор (г.Томск)