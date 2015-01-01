Навечерие Рождества Христова 24 декабря 2020 г. Новосибирск

24 декабря вечером католики всего мира начинают праздновать Рождество Христово.

В этом 2020 году, который войдёт в историю как «год пандемии коронавируса», в некоторых странах буквально наложены запреты на публичные празднования из-за большого скопления людей. В такое непростое время в Преображенской епархии в Новосибирске было принято решение организовать четыре Святые Мессы, чтобы верующие католики смогли принять участие в Навечерии Рождества. Торжественные Святые Мессы состоялись в 16:00, в 18:00, в 20:00, а также в 22:00, чтобы распределить количество людей в соответствии с нормами безопасности.

Святую Мессу в 20:00 отслужил епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске. Согласно многолетней традиции, в торжествах приняли участие семинаристы — воспитанники Высшей Духовной Семинарии Мария – Царица Апостолов, которые на все торжества возвращаются в епархию.

Рождество – это светлый, семейный праздник, а в этом году свет, надежда и утешение, которые несёт Спаситель нужны всем как никогда. В проповеди епископ Верт подчеркнул особым образом важность радости. Особую атмосферу Рождества задал хор кафедрального собора. Епископ Иосиф перед торжественным благословением обратился к собравшимся верным. А также по традиции поздравил всех на нескольких языках.

Настоятель прихода кафедрального собора, о. Денис Марчишин и сёстры-евхаристки позаботились, чтобы самые маленькие прихожане не остались без подарков от святого Николая, ребята с радостью приняли подарки и согласились до нового года подготовить подарки для других.

Трансляции Богослужений за этот год стали привычной практикой для большинства, однако, это не норма жизни, а всего лишь возможность не потерять связь, и как показало стремление верующих в это Рождество – очень важно присутствие, а это ещё раз подчёркивает важность торжества Рождества Христова, когда мы вспоминаем, что «Слово стало плотию, и обитало с нами».