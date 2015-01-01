Молитвенные интенции Папы

На службе человеческому братству

Папа Франциск — январь 2021

«Когда мы молимся Богу, следуя за Иисусом, мы как братья и сестры соединяемся с теми, кто молится в соответствии с другими культурами, традициями и верованиями. Мы братья и сестры в молитве. Братство побуждает нас открыться Отцу всего сущего и видеть в другом брата или сестру, разделять жизнь, поддерживать, любить и узнавать друг друга. Церковь ценит действия Бога в других религиях, не забывая, что для нас, христиан, источником человеческого достоинства и братства является Евангелие Иисуса Христа. Мы, верующие, должны вернуться к своим истокам и сосредоточиться на самом важном. Поклонение Богу и любовь к ближнему – вот что существенно для нашей веры. Помолимся, чтобы Господь дал нам благодать жить в полном общении с нашими братьями и сестрами из других религий, а не сражаться друг с другом, молиться друг о друге и быть открытыми для всех.»

в сотрудничестве с: Лого: Vatican Media

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

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