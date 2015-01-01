Новый документальный фильм о Папе Иоанне Павле II

3 дня назад

Скоро в интернете появится новый интригующий документальный фильм о польском Папе в честь столетия со дня рождения Святого Иоанна Павла II. Режиссер — испанский журналист и писатель — Хосе Мария Завала рассказывает о жизни самого Иоанна Павла II и ключевых фигур в его окружении. Этот фильм является одновременно захватывающим и откровенным.


Просмотров:
24

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031