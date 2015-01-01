Новый документальный фильм о Папе Иоанне Павле II

Скоро в интернете появится новый интригующий документальный фильм о польском Папе в честь столетия со дня рождения Святого Иоанна Павла II. Режиссер — испанский журналист и писатель — Хосе Мария Завала рассказывает о жизни самого Иоанна Павла II и ключевых фигур в его окружении. Этот фильм является одновременно захватывающим и откровенным.