Скоро в интернете появится новый интригующий документальный фильм о польском Папе в честь столетия со дня рождения Святого Иоанна Павла II. Режиссер — испанский журналист и писатель — Хосе Мария Завала рассказывает о жизни самого Иоанна Павла II и ключевых фигур в его окружении. Этот фильм является одновременно захватывающим и откровенным.
Новый документальный фильм о Папе Иоанне Павле II
3 дня назад
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