Молитвенные интенции Папы

Помолимся обо всех, кто работает и живёт на море: о моряках, рыбаках и их семьях.

Папа Франциск — август 2020

«Жизнь моряков, рыбаков и их семей очень сложна. Иногда они становятся жертвами принудительного труда или остаются в отдаленных портах. Конкуренция в сфере промышленного рыболовства и проблема загрязнения окружающей среды делают их работу еще более трудной. Без людей, работающих в море, многие уголки мира будут голодать. Помолимся обо всех, кто работает и живёт на море: о моряках, рыбаках и их семьях.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/