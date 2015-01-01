«Онлайн»-хор помогает поддержать надежду

В период пандемии поступки надежды заглушают отчаяние. Ради этого же была записана песня «Ты воскресишь меня», в исполнении команды Реньюм Кристи.

Организатор видео — диакон Хайме Лоренцо, в настоящее время проживающий в Луизиане. Он сказал, что идея пришла к нему в молитве, и через пять дней голоса уже были отправлены ему по интернету.