«Онлайн»-хор помогает поддержать надежду

5 дней назад

В период пандемии поступки надежды заглушают отчаяние. Ради этого же была записана песня «Ты воскресишь меня», в исполнении команды Реньюм Кристи.
Организатор видео — диакон Хайме Лоренцо, в настоящее время проживающий в Луизиане. Он сказал, что идея пришла к нему в молитве, и через пять дней голоса уже были отправлены ему по интернету.


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