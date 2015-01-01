О деятельности «Рыцарей Колумба»

Ровно 100 лет назад, всего через 35 лет после основания в Соединенных Штатах, рыцари Колумба приехали в Рим, чтобы предложить мероприятия и помощь католической молодежи. На протяжении десятилетий и девяти Понтификов, они по-прежнему работают в Вечном городе. Именно поэтому члены сообщества отправились на заседание правления в город, который поприветствовал их 100 лет назад.