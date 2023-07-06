Молитвенные интенции Папы

О евхаристической жизни

Папа Франциск — июль 2023

«Если в конце Святой Мессы вы такие же, как и в начале, то что-то не так. Евхаристия — это глубоко преображающее присутствие Иисуса. Он приходит и преображает нас. В Евхаристии Христос дарит нам Себя, отдает Себя за нас, чтобы питать нашу жизнь и жизни наших братьев и сестер. Празднование Евхаристии – это встреча с Воскресшим Иисусом. В то же время это путь, чтобы открыться миру, как Он нас учил. Каждый раз, когда мы участвуем в Евхаристии, Иисус приходит и дает нам силу любить так, как Он любил, дает нам смелость встречаться с другими, выходить за пределы самих себя и открываться другим с любовью. Помолимся, чтобы все католики поставили в центр своей жизни празднование Евхаристии, которая преображает человеческие отношения и открывает нас для встречи с Богом и нашими братьями и сестрами.»

Всемирная молитвенная сеть Папы в сотрудничестве с:

Vatican Media Каждый месяц «The Pope Video»

распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы)

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

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В июне 2023 года число просмотров «Видео Папы» на медиаресурсах Ватикана превысило 200 миллионов.

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