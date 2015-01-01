Молитвенные интенции Папы

Помолимся, чтобы Церковь в Китае оставалась верной Евангелию и росла в единстве.

Папа Франциск — март 2020

«Сегодня Церковь в Китае смотрит в будущее с надеждой. Церковь хочет, чтобы китайские христиане были истинными христианами и хорошими гражданами. Они призваны возвещать Евангелие, не прибегая к прозелитизму, и достигнуть единства разделенной католической общины. Помолимся, чтобы Церковь в Китае оставалась верной Евангелию и росла в единстве. Спасибо.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы)

https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/