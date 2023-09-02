Молитвенные интенции Папы

О людях, живущих на обочине общества Папа Франциск — сентябрь 2023

«О людях, живущих на обочине общества Умерший на улице бездомный никогда не появится на первых страницах поисковых систем и выпусков новостей. Как мы могли достичь такого уровня безразличия? Как мы позволяем «культуре отбросов» — в которой миллионы мужчин и женщин ничего не стоят по сравнению с экономическими благами, – как мы позволяем этой культуре доминировать в нашей жизни, в наших городах, в нашем образе жизни? Нам сведет шею, если мы будем смотреть в другую сторону, лишь бы не видеть этой ситуации. Пожалуйста, давайте перестанем делать невидимыми тех, кто находится на обочине общества, будь то из-за бедности, зависимостей, психических заболеваний или инвалидности. Давайте сосредоточимся на гостеприимстве, на принятии всех людей, которые в этом нуждаются. «Культура радушия», гостеприимства, предоставления крова, приюта, предложения любви, дарения человеческого тепла. Помолимся о людях, которые находятся на обочине общества и живут в нечеловеческих условиях, чтобы социальные институты не пренебрегали ими и не изгоняли их.»

Всемирная молитвенная сеть Папы в сотрудничестве с: Vatican Media Каждый месяц

«The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

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Дикастерия по содействию целостному человеческому развитию