Молитвенные интенции Папы

О людях, страдающих от депрессии

Папа Франциск — ноябрь 2021

«Переутомление и связанный с работой стресс вызывают у многих людей крайнее истощение – умственное, эмоциональное, чувственное и физическое. Печаль, апатия и духовная усталость в конечном итоге преобладают в жизни людей, которые перегружены ритмом современной жизни. Давайте постараемся быть рядом с теми, кто истощен, с теми, кто отчаялся и не имеет надежды.Часто нужно просто выслушать их в тишине, потому что мы не можем пойти и сказать кому-то: «Нет, жизнь не такая. Послушай меня, я дам тебе решение». Тут нет решения. Кроме того, давайте не будем забывать, что, наряду с необходимыми психологическими консультациями, которые полезны и эффективны, слова Иисуса также помогают. Мне приходит в голову и сердце: «Придите ко мне все трудящиеся и обремененные, и я успокою вас». Помолимся, чтобы люди, страдающие от депрессии или эмоционального выгорания, нашли поддержку и свет, открывающий их к жизни».

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