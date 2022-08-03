Молитвенные интенции Папы

О малом бизнесе Папа Франциск — август 2022

«Вследствие пандемии и войн мир столкнулся с серьезным социально-экономическим кризисом. Мы до сих пор этого не осознаем! И в числе наиболее пострадавших оказался малый и средний бизнес. Магазины, мастерские, клининговые и транспортные компании и многие другие. Они не значатся в списках самых богатых и влиятельных, но, несмотря на трудности, создают рабочие места, проявляя таким образом свою социальную ответственность. Они инвестируют в общее благо, а не прячут свои деньги в налоговых убежищах. Все они направляют свой творческий потенциал на изменение ситуации снизу, откуда всегда исходит лучшая креативность. С мужеством, усердием и самопожертвованием они инвестируют в жизнь, создавая благополучие, возможности и рабочие места. Помолимся о малых и средних предпринимателях, сильно пострадавших от экономического и социального кризиса, чтобы они нашли способы продолжать работать на благо общества, в котором живут.»

Всемирная молитвенная сеть Папы

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Vatican Media Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

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