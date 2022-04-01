Молитвенные интенции Папы

О медицинских работниках

Папа Франциск — апрель 2022

«В этом месяце будем молиться о медицинских работниках. Пандемия показала нам самоотверженность и щедрость медицинских работников, волонтеров, вспомогательного персонала, священников и монашествующих. Но также пандемия выявила тот факт, что не у всех есть доступ к достойной государственной системе здравоохранения. Беднейшие страны, самые уязвимые страны, не имеют доступа к необходимым средствам для лечения бесчисленных болезней, от которых они продолжают страдать. Часто это происходит из-за плохого управления ресурсами и отсутствия серьезной политической поддержки. Поэтому я прошу правительства всех стран мира не забывать, что система здравоохранения, доступная для всех, является приоритетом. Давайте также помнить, что здравоохранение — это не просто организация. Функционирование этой системы зависит от мужчин и женщин, которые посвящают свою жизнь заботе о здоровье других людей. От тех, кто отдал свои жизни во время пандемии, чтобы помочь выздороветь стольким больным людям. Помолимся о медицинских работниках, которые заботятся о больных и пожилых людях, особенно в беднейших странах; чтобы они получали адекватную поддержку правительства и общества.»

в сотрудничестве с: Vatican Media Международный союз генеральных настоятелей (UISG)

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