Молитвенные интенции Папы

О монахинях и богопосвященных мирянках Папа Франциск — февраль 2022

«В этом месяце будем особым образом молиться о монахинях и богопосвященных мирянках. Чем была бы Церковь без женщин, посвятивших свою жизнь Богу? Без них невозможно понять Церковь. Я призываю всех посвященных женщин распознавать и выбирать то, что является благом для их миссии перед лицом вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Я призываю их продолжать работать и служить бедным и отверженным, особенно тем, кто попал в рабство к торговцам людьми. Помолимся также, чтобы они являли красоту Божьей любви и сострадания как катехизаторы, богословы и духовные наставницы. Я призываю их к борьбе, когда в некоторых случаях с ними обращаются несправедливо, даже внутри Церкви; когда их служение превращается в рабство, иногда самими церковными людьми. Не расстраивайтесь. Продолжайте возвещать Божью благость через апостольские дела, но прежде всего – через свидетельство вашего посвящения. Помолимся о монахинях и богопосвященных мирянках с благодарностью за их миссию и мужество. Пусть они и дальше находят новые ответы на вызовы нашего времени. Спасибо вам за то, кто вы есть, за то, что вы делаете и за то, как вы это делаете.»

в сотрудничестве с:

Vatican Media

Международный союз генеральных настоятелей (UISG)

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

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