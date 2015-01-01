Молитвенные интенции Папы

Помолимся, чтобы сегодняшние семьи сопровождались любовью, уважением и руководством, особенно, чтобы они были защищены государством.

Папа Франциск — июль 2020

«Семья нуждается в защите. Ей грозит множество опасностей: быстрый темп жизни, стресс… Иногда родители забывают играть со своими детьми. Церковь должна поддерживать семьи и оставаться на их стороне, помогая находить способы, которые позволяют им преодолеть все эти трудности. Помолимся, чтобы сегодняшние семьи сопровождались любовью, уважением и руководством, особенно, чтобы они были защищены государством.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/