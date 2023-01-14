Молитвенные интенции Папы

О педагогах

Папа Франциск — январь 2023

«Я хотел бы, чтобы педагоги добавили в преподавание новое измерение: братство. Образование – это дело любви, которое освещает нам путь к восстановлению чувства братства, чтобы мы не игнорировали наиболее уязвимых. Педагоги – это свидетели, которые передают не только свои интеллектуальные познания, но и свои убеждения, свою страсть к жизни. Они прекрасно владеют тремя языками: языком разума, языком сердца и языком рук – и все они пребывают в гармонии. Отсюда рождается радость общения. К таким людям будут прислушиваться гораздо внимательнее, и они могут стать строителями общества. Почему? Потому что они сеют такое свидетельство. Помолимся, чтобы педагоги были надежными свидетелями, обучая братству, а не конфронтации, и помогали, прежде всего, самым молодым и уязвимым.»

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