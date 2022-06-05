Молитвенные интенции Папы

О семьях Папа Франциск — июнь 2022

«Семья – это место, где мы учимся жить друг с другом, жить с молодёжью и с теми, кто старше.

И объединяясь в наших различиях – молодые люди, старики, взрослые, дети, – мы евангелизируем примером собственной жизни. Конечно, идеальных семей не бывает. Всегда есть какие-то «но». Но это не имеет значения. Мы не должны бояться ошибок; мы должны учиться на них, чтобы двигаться вперед. Не будем забывать, что Бог с нами: в нашей семье, в нашем районе, в городе, где мы живем, Он с нами. И Он заботится о нас. Он остается с нами во всякое время, даже когда бушующее море качает нашу лодку: когда мы спорим, когда страдаем, когда радуемся, Господь рядом и сопровождает нас, помогает нам и исправляет нас. Семейная любовь – это личный путь святости для каждого из нас. Вот почему я выбрал это в качестве темы Всемирной встречи семей, которая пройдёт в этом месяце. Помолимся о христианских семьях по всему миру; пусть каждая семья воплощает и испытывает безусловную любовь и возрастает в святости в своей повседневной жизни.»

X Всемирная встреча семей #WMOF2022

Год семьи Amoris Laetitia 2021—2022 #AmorisLaetitia

в сотрудничестве с:

Дикастерия по делам мирян, семьи и жизни

Vatican Media

Международный союз генеральных настоятелей (UISG)

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

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