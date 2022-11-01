Молитвенные интенции Папы

О страждущих детях

Папа Франциск — ноябрь 2022

«По сей день миллионы детей страдают и живут в условиях, очень похожих на рабство. Это не цифры: это человеческие существа с именем, с собственным лицом, с индивидуальностью, которую даровал им Бог. Слишком часто мы забываем о своей ответственности и закрываем глаза на эксплуатацию детей, лишенных права играть, учиться, мечтать. Они не получают даже семейного тепла. Каждый отверженный ребенок, брошенный своей семьей, без образования, без медицинской помощи – это крик! Крик, который возносится к Богу и обличает систему, которую мы, взрослые, построили. Брошенный ребенок – это наша вина. Мы не можем больше допускать, чтобы они чувствовали себя одинокими и брошенными — они имеют право на образование и на любовь семьи, чтобы знать, что Бог не забыл их. Помолимся о страждущих детях, особенно о бездомных, сиротах и жертвах войны. Чтобы они получили доступ к образованию и возможность обрести любящую семью.»

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