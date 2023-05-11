Молитвенные интенции Папы

О церковных движениях и группах

Папа Франциск — май 2023

«Движения обновляют Церковь своей способностью к диалогу, служа миссии евангелизации. Каждый день они открывают в своей харизме новые способы показать привлекательность и новизну Евангелия. Как они это делают? Говоря на разных языках, порожденных их креативностью, но всегда понимая друг друга и помогая другим понять себя. Они трудятся на службе епископам и приходам, избегая соблазна замкнуться в самих себе, что было бы опасно. Будьте всегда в движении, следуйте призыву Святого Духа, отвечая на вызовы и изменения в современном мире. Оставайтесь в гармонии с Церковью, ибо гармония есть дар Святого Духа. Помолимся о том, чтобы церковные движения и группы ежедневно открывали заново свою миссию, миссию евангелизации, и ставили свои харизмы на служение нуждам мира.»

Всемирная молитвенная сеть Папы в сотрудничестве с:

Vatican Media Каждый месяц «The Pope Video»

распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

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