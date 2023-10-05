Памятное богослужение, посвященное о. Иоганну Труммеру

6 дней назад

7 октября в 18.00 в Кафедральном соборе Преображения Господня, ул. М. Горького, 100 состоялось памятное богослужение, посвящённое священнику Иоганну Труммеру (Австрия), главному вдохновителю и благотворителю проекта, а также освящение памятной доски в честь И. Труммера.
Показ видео- с директором органостроительной фирмы Diego Cera Organbuilders Селвина Тагле.

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