Памятное богослужение, посвященное о. Иоганну Труммеру

7 октября в 18.00 в Кафедральном соборе Преображения Господня, ул. М. Горького, 100 состоялось памятное богослужение, посвящённое священнику Иоганну Труммеру (Австрия), главному вдохновителю и благотворителю проекта, а также освящение памятной доски в честь И. Труммера.

Показ видео-интервью с директором органостроительной фирмы Diego Cera Organbuilders Селвина Тагле.