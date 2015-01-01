Папа в Пепельную среду: «Пост – это время осознать, что Бог любит нас»

В этом году Папа снова отслужил Святую Мессу Пепельной среды на Авентинском холме в Риме. По традиции Месса началась с акта покаяния в базилике Святого Ансельма. После этого Папа Франциск отправился в базилику святой Сабины, что расположена неподалеку. Это короткое, но значимое шествие символизирует время поста, начинающегося в этот день. В своей проповеди Святейший Отец сказал, что люди — это пыль, но эта пыль — бесценна в глазах Бога. В этом, по его словам, — и заключается смысл Великого поста.