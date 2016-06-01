Папа Франциск говорит о примере Св. Павла

1 неделя назад

Папа Франциск прибыл в собор Cвятого Дионисия в Афинах, чтобы встретиться с членами небольшой католической общины Греции. Папа размышлял о фигуре Cвятого Павла, сосредоточив внимание на двух качествах апостола, которые, по его словам, продолжают помогать воплощению веры и сегодня. Это доверие и принятие.


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