Папа Франциск прибыл в собор Cвятого Дионисия в Афинах, чтобы встретиться с членами небольшой католической общины Греции. Папа размышлял о фигуре Cвятого Павла, сосредоточив внимание на двух качествах апостола, которые, по его словам, продолжают помогать воплощению веры и сегодня. Это доверие и принятие.
Папа Франциск говорит о примере Св. Павла
1 неделя назад
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